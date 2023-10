Elisabetta Gregoraci, la domanda dei fan: «Pentita del passato?». La risposta emoziona tutti

Elisabetta Gregoraci ha risposto a qualche domanda da parte dei fan e sul suo passato non ha dubbi. La showgirl è stata insieme a Flavio Briatore dal 2006 e poi sposi dal 2008 al 2017. Nel 2010 è arrivato il figlio Nathan Falco che ha conquistato tutti i fan della coppia e che oggi ha 13 anni e vive con la mamma. «Nella vita rifaresti tutto da capo?», le hanno chiesto i fan. Ecco la risposta della showgirl.

«Si, perché anche gli sbagli fanno da insegnamento», ha risposto la showgirl alla domanda dei fan.

Il passato al quale, presumibilmente facevano riferimento i fan è proprio quello che l'ha resa famosa e cioè, il matrimonio con l'imprenditore che le è costato spesso critiche per la differenza di età tra i due, 30 anni e le accuse che stesse con lui solo per denaro. Nonostante ciò, però, la rispsota della conduttrice ha colpito tutti i suoi fan sempre più convinti della sincerità della showgirl e delle sue buone intenzioni. Alla fine, si è trattato del matrimonio che le ha consentito di avere il suo piccolo Nathan Falco, oggi già un ometto e che lei spesso definisce, il suo vero e unico amore.

A chi le ha chiesto, proprio, del suo rapporto con il figlio 13enne, Nathan Falco, la showgirl ha scritto: «È la mia vita. Lui dice che mi sopporta, ma sono io che sopporto lui. Non è stato facile all'inizio. Quando era più piccolo lo portavo sempre con me sui set. Ora che è più grande, anche quando sono fuori per lavoro siamo sempre connessi». Su Instagram, nella serata di ieri, la conduttrice di Battiti Live ha poi condiviso alcuni dettagli relativi alla sua vita privata. Tra questi, anche il rito che fa solitamente prima di salire sul palco: «Faccio il segno della croce», ha scritto Elisabetta Gregoraci.