Fedez, il figlio Leone vince il premio gentilezza a scuola: «Il contrario del papà»

Ormai le speculazioni sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez si rincorrono veloci da settimane. I motivi della rottura non sono noti ma secondo la versione più accreditata, sarebbe stato proprio Fedez ad allontanarsi da Chiara al culmine di un periodo oscuro che sembra non avere fine, né per lei e né per lui. Mentre l'imprenditrice digitale, dopo il padoro-gate e l'odio spropositato dei leoni da tastiera, è tornata alle origini su Instagram creando quel filo diretto tra lei e i suoi follower, la comunicazione social di Fedez non cambia. Il rapper infatti ha pubblicato nelle sue Instagram stories, la foto del premio che ha ricevuto a scuola suo figlio Leone. Ma anche quì probabilmente c'è una piccola frecciatina velata, alle critiche degli hater.

Il premio di Leone

Fedez ha pubblicato orgoglioso il premio che Leone ha ricevuto a scuola.

Si tratta di un attestato "Superstar Awards". «Congratulazione Leone per essere sempre stato un amico gentile. Complimenti», si legge dal diploma. Anche in questo caso Fedez ha commentato con tono ironico (ma non troppo). «Quando tuo figlio vince il premio gentilezza a scuola - ha commentato -. Praticamente è il contrario del papà». Sono state queste le parole che il rapper ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Fedez nelle ultime ore sta trascorrendo un po' di tempo con suo figlio Leone, infatti ha pubblicato un altro Video che ritrae il piccolo a lezione di tennis.