Meghan Markle, gita sugli sci con i figli Archie e Lilibet e le amiche del cuore. Ma Harry non c'è

Meghan Markle sugli sci nella gita in montagna con i bambini, Archie e Lilibet, e le amiche Heather Dorak e Kelly McKee Zajfen, ma senza Harry. La duchessa di Sussex, 42 anni, si è regalata una giornata all'aria aperta sugli sci nella località di Powder Mountain.

Ad accompagnare Meghan le amiche Heather Dorak e Kelly McKee Zajfen, fotografate mentre sciavano. Meghan ha indossato un piumino nero e un cappello di lana abbinato. Alla duchessa piace sciare, abilità sportiva imparata da bambina quando con il papà trascorreva le giornate sulla neve.

Unico assente alla giornata all'aria aperta il principe Harry.

L'assenza di Harry

La giornata perfetta sulla neve tra le amiche del cuore è stata descritta da Heather Dorak con degli scatti postati su Instagram, corredati dalla frase: «Wow, che viaggio perfetto!! Il mio cuore è così pieno.

I bambini hanno calcato le piste da sci durante il giorno e noi adulti abiamo riso fino a notte fonda. Mi sento veramente fortunata di avere questi meravigliosi amici!».

Heather Dorak è una delle amiche fidate di Meghan Markle. Nel luglio 2022, i Sussex con lei sono andati in vacanza nella Jackson Hole Valley in Wyoming, per festeggiare il 4 luglio. Harry e Meghan organizzano spesso con la famiglia di Heather Dorak viaggi insieme.