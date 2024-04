Alice Arcuri e la malattia rara: «Sintomi? Dolori sempre più forti durante le gare da schermitrice, poi la cura»

Alice Arcuri, diventata popolare grazie alla fiction Doc - Nelle tue mani, torna Rai 1, nella fiction Il clandestino. Lì è Carolina, «una donna apparentemente solare, ma che in realtà nasconde dei forti dolori, delle profonde cicatrici e anche una grande fragilità. È una donna insicura e incompleta, che solo grazie a un nuovo amore riuscirà finalmente a trovare se stessa, a camminare con le proprie gambe».

La malattia

Parole a Di Più Tv, alla collega Francesca De Pasquale in cui Alice racconta di aver sofferto di una grave malattia. Ha cominciato a soffrire da adolescente, quando praticava la scherma a livello agonistico. «Prima di diventare attrice, infatti, ho combattuto a lungo con una malattia rara e molto invalidante: un malallineamento femoro patellare, cioè una malformazione che causa problemi alle ossa dei femori e alle anche».

I sintomi

Problemi di salute accusati proprio durante la sua attività ma senza capire il male. «Durante alcune gare, ho cominciato ad avere dei dolori, che con il tempo sono diventati sempre più forti, tanto che ho dovuto lasciare la scherma e sono passata al nuoto.

La situazione però non è migliorata: finché un giorno ho sentito letteralmente cedere le ginocchia e ho capito di avere qualcosa di serio».

I controlli

Visite, controlli, specialisti, ma niente. Nessun medico riusciva a capire, a trovare una cura. «Finché - racconta ancora al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini - a un certo punto, mio padre ha trovato un medico negli Stati Uniti che è riuscito finalmente a individuare la malattia e a darmi la cura adatta. Prima mi avevano detto che avrei dovuto operarmi, lui invece mi consigliò di fare un particolare tipo di fisioterapia. Ha funzionato: adesso sto bene anche se, a causa della mia malattia, mi sono venute, e rimaste, le gambe un po’ storte».

L'addio allo sport

Alice ha smesso con lo sport così sua madre l'ha iscritta a un corso di teatro «ed è stata una folgorazione», ha rivelato Alice Arcuri a Di Più Tv. «Dopo due anni ho cominciato a lavorare a teatro e non mi sono più fermata. Finché, nel 2014, è nato Giovanni, mio figlio. E a quel punto ho capito che avrei dovuto cambiare vita: perché fare teatro significa stare sempre in giro con i vari spettacoli, mentre un bambino ha bisogno di stabilità. Così ho cominciato a fare provini per la TV...». E ora per Alice Arcuri arriverà un’altra grande fiction. «Sarò nel cast della seconda stagione di Viola come il mare, su Canale 5: rispetto a Il clandestino avrò un ruolo che vira molto più sul comico, sarà una sorpresa».