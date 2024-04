Aurora Leone torna a teatro con il nuovo spettacolo «Tutto Scontato», a Napoli il 15 dicembre

Attrice e autrice, conduttrice e volto dei The Jackal, Aurora Leone torna a teatro con un nuovo spettacolo, reduce dal successo del precedente «Vero a metà» e da LOL 4, dal titolo «Tutto scontato» che toccherà le principali città italiane.

Uno show comico, ma non del tutto: uno di quelli che «fa ridere, ma anche riflettere»; a metà tra il linguaggio di Ricky Gervais e quello di Mattarella. Un monologo scomodo come un sedile di Ryanair nelle file centrali. Tutto scontato come un adesivo in vetrina che ti invoglia ad entrare in un negozio a trovare qualcosa che incontri il tuo gusto, a trovare la tua taglia; a trovare quello che stavi cercando. Ma si sa, alla fine non trovi mai niente di quello che volevi.

«Tutto Sconato», una co-produzione DNA Concerti e The Jackal, partirà il 2 dicembre dal Teatro Elfo Puccini di Milano, per poi proseguire l’11 a Roma allo Spazio Rossellini, il 15 al Teatro Trianon di Napoli, il 9 gennaio a Firenze al Teatro Puccini e infine il 12 gennaio al Teatro Dehon di Bologna. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 15 di giovedì 18 aprile su dnaconcerti.com

L'attrice

Aurora Leone esordisce nel ruolo di attrice in teatro con il monologo «Quotidiana mente - una famiglia a pretesto» nel 2018; dopo l’apprezzatissima partecipazione ad Italia’s Got Talent, nel 2019 fa il suo ingresso nella content factory dei The Jackal, nella quale tuttora riscuote grande successo come attrice e comica.

Nel 2022 partecipa come concorrente a Pechino Express, in coppia con il collega Fru; porta in un tour di tre tappe nei teatri (Napoli, Roma e Milano) il suo secondo monologo «Vero a Metà» ottenendo due date sold out e partecipa come ospite alla prima e alla seconda stagione del programma «Prova Prova Sa Sa», condotto da Frank Matano e disponibile su Prime Video.

Nel 2023 è tra i protagonisti della serie ideata e prodotta da The Jackal in collaborazione con Mad Entertainment «Pesci Piccoli - un’agenzia, molte idee, poco budget» disponibile su Prime Video. Inoltre, da giugno 2023 è disponibile su Prime Video il suo primo monologo «Quotidiana mente - una famiglia a pretesto», presentato in pieno stile The Jackal, attraverso riprese in teatro alternate da brevi clip in cui sarà protagonista il resto del gruppo. Insieme a Fru, nel 2023, è stata la conduttrice dell’ultima edizione di «Italia’s got Talent» targata Disney+. Nel 2024 è tra i concorrenti della quarta stagione di LOL, disponibile su Prime Video.