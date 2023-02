San Gennaro e Santa Patrizia come Lilli e il Vagabondo

San Gennaro e Santa Patrizia come Lilli & il Vagabondo nell'omonimo film di animazione della Disney uscito nel 1955. "I due cagnolini innamorati condividevano romanticamente una porzione di Spaghetti con le Polpette al chiaro di luna in un vicoletto adornato con panni stesi ad asciugare, proprio alla stregua di un vicolo di Napoli", spiega Francesco Andoli di Januarius.

"Per la serata di San Valentino riproporremo fuori menù il nostro "Spaghetto with Meatballs" che abbiamo ribattezzato ”Lacrime Napulitane". Un piatto tanto semplice, ma per noi estremamente significativo poiché - seppure considerato tipico statunitense - ha origine nell'Italia meridionale. In tutte le regioni del Sud, sono infatti rintracciabili svariate tipologie di paste che vengono preparate con le polpette. Furono dunque i nostri conterranei emigranti a portare nel cosiddetto "Nuovo Mondo" questa pietanza. In particolare, tra la fine del XIX secolo e la prima metà del XX secolo. Un piatto per l'appunto reso poi famosissimo dal cartone animato della "Lilli e il Vagabondo". Un fuori menù che abbiamo dedicato a tutti i nostri fratelli oltreoceano. Ciascuno di essi, è una goccia del sangue di San Gennaro sparsa in giro per il mondo".

Anche per quest'anno, dunque, con un'idea di Francesco Andoli e la matita di Luca Carnevale si presenta il San Valentino al ristorante Januarius (via Duomo 146) con una citazione che ha come protagonisti i due santi rispettivamente patrono e compatrona di Napoli, coinvolti in una love story immaginaria. Martedì 14 febbraio è possibile prenotare il tavolo a pranzo oppure a cena chiamando il numero di telefono fisso 0810145980.