Cacciata dal ristorante perché non indossa il reggiseno. Ma la verità è un'altra: «Mi sono vergognata molto»

Una giovane ragazza è stata costretta a lasciare il ristorante in cui stava festeggiando il compleanno a causa dei commenti poco carini che alcuni commensali hanno fatto su di lei. Tali commenti erano rivolti al suo seno e la mancanza del reggiseno che la protagonista di questa storia aveva deciso appositamente di non mettere a causa di alcuni problemi che tra poco andiamo a capire meglio. La ragazza ha denunciato il fatto sui social, dove ha ricevuto molto sostegno da parte dei suoi follower.

Kaylah è una giovane ragazza americana a cui hanno diagnosticato la sindrome di Ehlers-Danlos, ovvero una malattia genetica che va a determinare un eccessivo indebolimento della pelle, diventando così molto più sensibile e delicata.

Per questo motivo la ragazza ha deciso di non indossare più reggiseni perché le procurano molto dolore a causa delle spalline che stringono sulla pelle.

Nel giorno del suo compleanno, lei e il suo fidanzato avevano deciso di andare a cena insieme, nel suo ristorante preferito. Purtroppo i due sono stati costretti a lasciare il posto perché Kaylah si sentiva in imbarazzo dopo aver notato che alcuni commensali le fissavano il seno e facevano commenti poco carini a bassa voce.

Lei ha raccontato: «Non ne abbiamo parlato con nessuno del personale, abbiamo solo chiesto il conto, pagato e ce ne siamo andati. Non abbiamo ordinato il dessert, volevamo solo andarcene. Non volevo davvero che queste voci mi rovinassero la serata perché era il mio compleanno, però purtroppo mi sono sentita molto in imbarazzo e siamo stati costretti ad andare via».

I giovani fidanzati, mentre lasciavano il ristorante si sono accorti di un gruppo di ragazzine che indicavano Kaylah e il suo seno, mentre ridacchiavano. La ragazza ha presupposto che stessero facendo riferimento alla sua assenza di reggiseno e temperature molto fresche che hanno reso più visibile la forma del suo seno.

La scelta di non indossare il top è costretta a causa della sua condizione di salute, ma le persone hanno preferito prenderla in giro, senza rispettarla.