Charlene di Monaco esclusa dal Ballo della Rosa 2023: non è gradita da Carolina

Il 25 marzo prenderà il via il Ballo della Rosa 2023, l'evento più prestigioso di Montecarlo. Alla serata organizzata da Carolina di Monaco saranno presenti i figli Andrea, Pierre, Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover. Ci sarà tutta la sua famiglia, tranne una persona Charlene di Monaco. La moglie di Alberto è una presenza non gradita e lei stessa, se può, fa a meno di parteciparvi.

Rapporti tesi

Anche se i rapporti tra Charlene di Monaco e Carolina sono migliorati nell’ultimo anno, le due donne non si sono mai comprese del tutto. Carolina trova bizzarri il comportamento e il carattere della moglie di Alberto e quest’ultima è sempre stata gelosa della cognata che dalla morte della madre, Grace Kelly, nel 1982 ha ricoperto di fatto il ruolo vacante di “first lady del Principato”, ruolo che poi è andato necessariamente a Charlene nel 2011 quando si è sposata con Alberto.

Il passaggio di consegne non è certo stato indolore: Carolina non ha mai voluto essere messa da parte e Charlene l’ha sempre considerata una figura troppo ingombrante. Per evitare che la tensione salisse alle stelle, Alberto ha diviso i compiti istituzionali tra le due donne. Se a sua moglie ha affidato il ruolo di Presidente della Croce Rossa che la rende responsabile del Ballo dedicato all’istituzione, a Carolina ha lasciato l’organizzazione del Ballo della Rosa, anche perché la serata fu voluta proprio da Grace.

L'evento

Così, anche quest’anno è toccato a Carolina preparare l’evento di gala. Il Ballo della Rosa si tiene sabato 25 marzo nella prestigiosa Salle des Etoiles dello Sporting Montecarlo. Il tema scelto è Bollywood. Lo scorso anno era La Dolce vita. Per l’occasione vengono invitati ad esibirsi star della musica internazionale. Il Ballo della Rosa è stato creato nel 1954 dalla Principessa Grace. Si tiene ogni anno a marzo, ad eccezione del 2022 che è stato organizzato a luglio dopo l’interruzione di due anni a causa della pandemia.

Questo evento eccezionale riunisce l’élite e l’alta società internazionale e apre la stagione mondana del Principato. Dal 1964 durante la serata si raccolgono fondi destinati alla Fondazione Principessa Grace che ha l’obiettivo di aiutare le persone in difficoltà e i bambini svantaggiati, sviluppando azioni umanitarie e filantropiche. Non solo, il Ballo è l’occasione per promuove l’arte contemporanea, il balletto e la letteratura.