«Prendo 9.000 euro al mese di pensione ma non mi bastano»: è polemica per le affermazioni dell'ex giornalista

Novemila euro di pensione sembrano un sogno per molti pensionati italiani, ma per qualcuno sono addirittura pochi. Lo ha dichiaeato Jean Marc Sylvestre in un intervista del 7 marzo a un'emittente televisiva francese. L'ex giornalista prima ha detto che con una pensione da 9.000 euro al mese non riesce a soddisfare i propri bisogni, poi qualche giorno (e molte polemiche) dopo ha deciso di ritrattare le sue frasi.

La vicenda

Jean-Marc Sylvestre si è “lamentato” durante un'intervista della sua pensione.

II conduttore, Jordan Jean Louis Guisnel conosciuto come Jordan De Luxe, al quesito riguardo quanto guadagna Sylvestre al mese è rimasto sbigottito dalla sua risposta: «Quanto guadagno di pensione? 9.000 euro al mese. Non è tanto, vero? Abbiamo desideri, abbiamo bisogni».

« J’ ai 9000 e de retraite et ce n’ est pas assez ! » #ChezJordan Jean-Marc Sylvestre se lâche ! @C8TV pic.twitter.com/VFtYU4eheX — Jordan De Luxe (@Jordan2luxe) March 7, 2024

Una dichiarazione che ha scatenaro le polemica e, in particolare, l'ira del deputato Hadrien Cloudet, della LFI (La France insoumise) un movimento politico francese di sinistra, che su X ha detto: «L’ideologo Jean-Marc Sylvestre, economista quanto io cardinale, ha difeso strenuamente la riforma delle pensioni statali. Traduzione: vuole che i lavoratori contribuiscano per altri 2 anni alla sua pensione di 9.000 euro al mese».

Le scuse

Il 77enne giornalista in pensione, consapevole delle polemiche, ha fatto parzialmente marcia indietro partecipando lunedi 11 marzo allo show di Cyril Hanouna.

"Je n'ai volé de l'argent à personne (...) On court toujours après plus ! "



Jean-Marc Sylvestre répond aux chroniqueurs après qu’il ait annoncé toucher 9000€ de retraite ! #PAFAVECBABA pic.twitter.com/Trik9l9cAb — TPMP (@TPMP) March 11, 2024

«Ho fatto una cosa stupida, una cosa maldestra, scherzando e dicendo che non mi bastava. Ma perché è vero che non basta mai! In realtà è vero che è una bella pensione... Ma non ho rubato soldi a nessuno. Le tasse sono passate, mi tolgono il 30%. Quello che mi dispiace è forse aver scioccato la gente. Questo mi dà fastidio! e vorrei avere il tempo di spiegarglielo».