Studente giapponese si laurea travestito da Zelensky: «Mi hanno detto che gli somiglio, solidale con l'Ucraina»

Una storia di guerra, o forse no. Felpa verde scura, pantaloni cargo e barba scolpita. Si è presentato travestito da Volodymyr Zelensky uno studente giapponese per la sua cerimonia di laurea. Come riporta la Bbc, il suo costume faceva parte dell'esclusiva cerimonia di laurea dell'Università di Kyoto, che consente agli studenti di indossare quello che vogliono.

In Japan, a student dressed up as Zelensky for graduation







Note that in Japan there is a tradition - graduates are allowed to come to the ceremony in any outfit, copying… pic.twitter.com/SHfGJho9pe — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) March 26, 2023

Lo studente, identificato solo come Amiki su Twitter, ha detto ai media giapponesi di essersi vestito dal leader ucraino proprio per mostrare solidarietà all'Ucraina. «Da dicembre, quando mi stavo facendo crescere la barba, mi è stato detto che assomigliavo al presidente Zelensky», ha detto il ragazzo che con sé ha portato anche cartelli con sopra le citazioni del discorso del presidente ucraino al Congresso degli Stati Uniti di dicembre.