Tom Cruise a Roma, cena con bodyguard in un ristorante vip del centro e bagno di fan

Anche i divi cedono ai piaceri della tavola romana. E Tom Cruise non s'è perso l'occasione di godersi una serata di prelibatezze gourmet della nostra ristorazione. A pizzicarlo la scorsa notte in Centro, non poteva che essere l'obiettivo da segugio del "king" dei paparazzi Rino Barillari. Eccolo allora, Tom Cruise, polo azzurra, capelli lunghi morbidi, fisico asciutto e tonico, con un parterre di sei accompagnatori a cena da Pierluigi a piazza de' Ricci. Una notte da Dolce Vita che ha scatenato il delirio dei fan (all'esterno, ovviamente).

Tom Cruise a sorpresa nella notte: cena in Centro con body-guard: bagno di fan impazziti

La star di Hollywood è a Roma da sabato scorso (atterrato a Ciampino) per la prima mondiale del suo "Mission Impossible" girato in larga parte nella Capitale in epoca Covid. E prima del red carpet si è ritagliato un momento da vacanze romane. La cronaca della serata sfila nelle foto esclusive di Rino Barillari.

Tom Cruise, con i suoi ospiti, arriva al ristorante intorno alle 21.30.

Tom Cruise chiacchiera amabilmente con gli amici, lo staff della produzione. Polo a maniche corte, ciuffo lungo, sorriso irresistibile, aria da eterno ragazzo che lo contraddistingue. Sulla piazza, nel frattempo, si radunano di notte almeno duecento persone, sembrava una serata da Dolce Vita. Tutti con i telefonini pronti, in attesa del divo. Tom ha ordinato una selezione di carpacci e tartare di pesce, ostriche, catalana di aragosta, pasta cacio pepe, polpo e branzino al forno, persino una bistecca sakura dry age, per completare col tiramisu. Il tutto accompagnato da sei litri di Mathusalem, Camarcanda, Gaja Bolgheri, vino rosso della Toscana. Al momento dell'uscita, a mezzanotte, Tom Cruise inforca gli occhiali da sole. Si ritrova circondato dai fan. Strilli e ressa, urla da stadio. Lui saluta. Prima di salire in macchina, si gira per l'ultimo selfie. Poi entra nella vettura e sparisce nella notte romana.