Tom Cruise a Tivoli su una moto per le prove di “Mission Impossible 7”

L’attore americano Tom Cruise mercoledì ha provato a Tivoli Terme alcune scene del nuovo film “Mission Impossible 7”. Cruise, 58 anni, sposato con Katie Holmes, è già da tempo in Italia per il settimo episodio della saga. Ha girato diverse scene a Roma, anche al Policlinico. Nel quartiere termale tiburtino, è venuto per provare. La produzione avrebbe dovuto girare a Venezia ma, in attesa di potersi recare in Veneto, ha voluto comunque iniziare con le prove. La Tibur Film Commission è riuscita a trovare un’area privata per le acrobazie con auto e moto. A dare notizia della visita a Tivoli, il giorno dopo aver concluso il lavoro, è stato lo stesso Cruise, diventato una stra con “Top Gun”, che ha affidato al suo profilo Twitter alcuni scatti effettuati durante la giornata. In unafoto si vede l’attore a cavallo di una motocicletta con le insegne della polizia. Tivoli, anche se non finirà all’interno del film Mission Impossible 7, resta una location molto apprezzata dalle società di produzione. Negli ultimi mesi un’altra location privata ha ospitato il set di “Io e Angela”, prima e dopo l’estate sono state girate in centro diverse scene della fiction “La Fuggitiva”. A luglio Villa d’Este ha offerto gli sfondi per la serie su Leonardo Da Vinci.

Ultimo aggiornamento: 11:40

