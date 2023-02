17enne aggredito da coetanei con una spranga di ferro

Un 17enne è stato aggredito da un gruppo di coetanei ieri sera a Portici, in provincia di Napoli.

L'aggressione sarebbe avvenuta in piazza Poli, dove i Carabinieri della stazione di Portici intervenuti per la segnalazione di una rissa hanno trovato il 17enne ancora in strada, sanguinante.

Uno degli aggressori, secondo una prima ricostruzione, avrebbe colpito il 17enne alla nuca con una mazza di ferro.

Non sono chiare le motivazioni. Il 17enne è stato portato all'Ospedale del Mare di Napoli e non è in pericolo di vita. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.