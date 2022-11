Quattro rapine e due tentate in un mese al distributore di benzina. Per questo, è scattato un arresto a Pozzuoli. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il bandito con il volto travisato e armato di pistola, in sella a uno scooter, avrebbe sottratto con violenza alle vittime l'incasso, poco più di duemila euro. L'uomo era già accusato di reati simili e reclso nel carcere di Poggioreale a Napoli, quando gli è stato notificato il nuovo provvedimento da parte dei carabinieri e al termine dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica.