Acerra, sopreso con la droga dalla polizia: arrestato 18enne

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, hanno notato in Piazza della Repubblica un giovane che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere un eventuale controllo.

I poliziotti, prontamente lo hanno raggiunto e bloccato in corso della Resistenza trovandolo in possesso di 9 involucri del peso di 29.5 grammi di hashish, un contenitore con all’interno 10 involucri del peso di 2.7 grammi di cocaina e una banconota di 10 euro.

Per quanto accertato, il 18enne, con precedenti specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.