Caivano, carabinieri tra i fedeli della messa riescono ad arrestare pusher

Pur di non dare nell'occhio si sono mischiati alla folla di fedeli in uscita dalla chiesa dell'Annunziata di Caivano, nel Napoletano, i carabinieri che ieri sera hanno fermato una coppia da tempo sotto osservazione perché sospettata di gestire in casa una piazza di spaccio. In manette per detenzione di droga a fini di spaccio sono finiti M.P., 39 anni, e sua moglie E.C., di 28.

L'uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari ma, nonostante la misura cautelare, quell'abitazione di via Cairoli era diventata una piazza di spaccio. Per i carabinieri il problema era come avvicinarsi senza destare sospetti. E così si sono confusi con i fedeli in uscita dalla parrocchia: fa freddo e pioviggina e tra cappelli ed ombrelli riescono ad eludere la vigilanza di chi «monitora» la zona, facendo irruzione nell'abitazione senza clamori.

La successiva perquisizione porta al sequestro di 80 grammi di cocaina e 14 grammi di crack. Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento della droga oltre ad altri 43 grammi di hashish, 31 grammi di marijuana e la somma ritenuta provento del reato di 643 euro. Gli arrestati sono in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.