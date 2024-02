Caivano, iniziati i lavori per il restauro della storica Torre Civica

Iniziati i lavori per il restauro della storica Torre Civica di Caivano, ubicata in piazza Cesare Battisti, di fronte al Castello medioevale.

I lavori, che costeranno circa 450mila euro, saranno eseguiti dalla società veneta “Arte e Restauro” di Rubano (Padova) e termineranno entro la fine del prossimo mese di giugno.

Dunque decolla, finalmente, dopo i relativi adempimenti e controlli, il primo progetto finanziato con i fondi del Pnrr che ridarà così lustro alla Torre dell’Orologio, uno dei monumenti più importanti del centro storico cittadino.

Da segnalare che la terna della Commissione Straordinaria, che amministra il Comune dopo lo scioglimento, costituita dal prefetto Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra (viceprefetto) e Maurizio Alicandro (dirigente di II fascia), ha sostenuto con forza l’urgenza dei lavori di recupero della Torre dell’Orologio.

“Il progetto sarà attuato per restituire alla comunità di Caivano un bene di elevatissimo pregio artistico e storico - si legge in un nota commissariale - e allo stesso tempo per scrivere la parola fine al progressivo deterioramento dell’antica costruzione, con l’obiettivo di realizzare durante la gestione commissariale, con il massimo impegno, non solo le attività volte al ripristino della legalità e del rispetto delle regole, ma anche ogni necessaria iniziativa volta alla riqualificazione urbana e alla rinascita della città ad nuova dimensione di bellezza e di vitalità".