Caivano, ordinanza di sgombero per 13 appartamenti

Il sindaco di Caivano Enzo Falco ha firmato un'ordinanza per lo sgombero ad horas di 13 appartamenti, ubicati in via Garibaldi, per motivi di pubblica incolumità.

Il palazzo sgomberato, costituito da sei unità immobiliari, ispezionato dai pompieri e dai tecnici del Comune, presenta gravi problematiche di sicurezza, mentre è stata disposta l'evacuazione anche per le famiglie di un altro fabbricato di sette unità abitative, distante appena un paio di metri da quello pericolante.

Nei giorni scorsi sul posto erano già intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, coordinata dal comandante Espedito Giglio, a seguito delle forti raffiche di vento che avevano provocato la caduta in strada di alcune tettoie della vetusta palazzina. Per fortuna senza conseguenze per passanti e pedoni.

Pertanto, l'intera area circostante è stata pure inibita alla sosta degli autoveicoli e al passaggio pedonale.

L'ordinanza sindacale, oltre allo sgombero immediato, ha disposto, a spese dei proprietari, anche l'avvio dei lavori a regola d'arte per l'eliminazione di tutti i pericoli per la pubblica incolumità.