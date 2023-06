Caivano, spunta una nuova antenna telefonica: scattano le proteste

Proteste dei cittadini e polemiche politiche per l’installazione in atto di un’antenna di telefonia mobile. Accade a Caivano, in via Rosselli, dove sono iniziati i lavori per l’installazione di un nuovo ricevitore destinato, verosimilmente, per la rete 5G.

A segnalare l’episodio i proprietari delle abitazioni limitrofe, preoccupati per la loro salute a causa delle probabili onde elettromagnetiche.

Ma sul caso monta anche la polemica politica. E’ intervenuto l’esponente di Forza Italia e membro della VII commissione comunale (industria e occupazione, commercio e mercato) Gaetano Ponticelli.

«Vorremmo sapere ad horas chi ha rilasciato l'autorizzazione per l'installazione di questa nuova antenna-ripetitore in via Rosselli - sottolinea l’esponente azzurro - quale certificato di conformità è stato prodotto e, soprattutto, chi ha interesse che vengano taciuti queste montaggi».

«Purtroppo - spiega il sindaco Enzo Falco - le attuali norme facilitano l’installazione delle antenne telefoniche.

Nella fattispecie se tutti i condomini del palazzo hanno dato il loro consenso, così come ci risulta, è quasi impossibile bloccare i lavori. Comunque, verificheremo attentamente la pratica dal punto di vista giuridico-amministrativo».