Tre auto incendiate di notte nel cortile di un condominio

Tre auto in fiamme, la scorsa notte, in un cortile di un edificio privato di Caivano, in provincia di Napoli.

Sono stati i militari della locale compagnia, intorno alle 4.30 ad intervenire, allertati dal 112, in via Atellana 162.

Le fiamme, domate dai vigili de fuoco, hanno danneggiato una bmw serie 3; una lancia musa ed una fiat panda.

Le auto sono di proprietà di tre persone incensurate. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per chiarire dinamica.