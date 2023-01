Castellammare di Stabia, sui social il video degli spari a Capodanno: 22enne denunciato

Alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi in aria e poi il messaggio «Auguri felici... a chi non tradisce gli amici buon anno». É il contenuto del video diventato virale sui social e che ha per protagonista in giovane di 22 anni di Castellammare di Stabia. Il 22enne è stato denunciato per procurato allarme dai carabinieri del comune nel Napoletano, che hanno individuato il video e il suo autore nell'ambito delle operazioni di web patrolling.

I militari hanno perquisito la casa del giovane stabiese, rinvenendo e sequestrando una pistola a salve marca Nruni modello magnum calibro 380 con tappo rosso, che sarebbe l'arma usata nel video.