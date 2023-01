Castellammare, perde il controllo della moto: 18enne ricoverato in gravi condizioni

Ha perso il controllo della moto ed è rovinato a terra: un diciottenne è ricoverato in gravi condizioni per un incidente avvenuto nella notte a Castellammare di Stabia, in via Brin. Un coetaneo che si trovava sullo stesso mezzo ha riportato solo leggere lesioni, giudicate guaribili in due giorni.

Il diciottenne è ricoverato al San Leonardo di Castellammare con riserva di prognosi. Sulle dinamiche indagano i Carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, intervenuti sul posto.