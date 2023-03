Circumvesuviana, guasto lungo la linea per Sorrento: in un video fiamme e lampi

Una fiammata improvvisa, la paura che il treno stia prendendo fuoco, poi la scoperta dell’ennesimo guasto lungo la tratta per Sorrento.

Corse ferme questa mattina in Circumvesuviana per un problema alla linea aerea.

La circolazione è stata interrotta prima tra Sorrento e Castellammare e poi tra Sorrento e Meta: l’Eav ha istituito un servizio bus sostitutivo ma decine sono stati i treni soppressi. Dalle 11,30 il servizio è tornato regolare. Chi stamattina, all’alba, ha assistito in diretta all’incidente non ha potato fare altro che allarmarsi: dalle immagini di un video si vedono delle fiamme alte, dovute al contatto tra il treno e la linea elettrica.





«Episodi del genere dimostrano che cercare tra i lavoratori il capro espiatorio di tanti inconvenienti ferroviari è inutile e sbagliato: la verità è che sia la rete ferroviaria che i treni sono fatiscenti e che chiedere di attendere i prossimi anni per un servizio efficiente appare come una presa in giro: questa governance sta qui da anni e i risultati sono deludenti, i viaggiatori meritano molto di più, oramai non hanno più la certezza di arrivare a destinazione in un tempo ragionevole», dichiara il segretario nazionale di ORSA TPL, Gennaro Conte