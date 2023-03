Per ora si prospetta un duello tra due candidati con lo stesso cognome, Coppola. Non sono parenti. Due i candidati già in pista, in attesa di un terzo in standby. Si delinea, quindi, la griglia di partenza in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Sant'Agnello, che dovranno designare il successore di Piergiorgio Sagristani, protagonista della scena politica locale negli ultimi trent'anni (la metà dei suoi 60 anni), medico pediatra, prima assessore, poi sindaco per quattro mandati (1998-2008 e 2013-2023), eletto sempre con largo plebiscito popolare.

Sarà lo stesso Sagristani a ufficializzare oggi il nome del leader del suo gruppo (anche il nome della lista verrà reso noto oggi) che sarà candidato sindaco: è il commercialista Giuseppe Coppola (1961, per distinguerlo da altri due omonimi, che potrebbero essere candidati come consiglieri). L'altro candidato sindaco è Antonino Coppola, cardiologo, leader della lista «Sant'Agnello Autentica», che ha annunciato il ritorno in politica già da qualche giorno. Entrambi i Coppola, infatti, vantano trascorsi come consiglieri e assessori comunali, ma non uscenti.

Con Giuseppe Coppola, per ora, si candidano Pasquale Esposito, che ritorna dopo cinque anni, i consiglieri uscenti Maria De Martino, Attilio Massa, Giuseppe Gargiulo e Franco De Angelis. Con Antonino Coppola, 52 anni, tra i dodici che dovranno comporre la lista, hanno già dato la loro adesione Ester De Maio, Marcello Aversa, Corrado Fattorusso, Giovanni Gargiulo, Ottavio Masturzo e Rosa Mastellone. Programmi e dettagli della lista che sosterrà Giuseppe Coppola verranno ufficializzati questa mattina. Per ora, bocche cucite, per poter definire gli ultimi dettagli sui nomi in standby, con inevitabili potenziali candidati che potrebbero optare per l'una o l'altra lista o parentele condizionanti, trattandosi di un piccolo centro.



Convinto e determinato a rientrare in consiglio comunale, Antonino Coppola. «Appartengo ad una famiglia spiega il cardiologo - nella quale l'impegno nella professione, nel volontariato e nell'attività politica è stato sempre profuso con onestà, passione e autentico spirito di servizio. Un po' di anni fa, con queste parole mi presentavo ai cittadini alle elezioni per il consiglio comunale. Da allora molte cose sono cambiate ma quelle parole sono ancora qui, più vive che mai. Sant'Agnello è il mio paese, qui ho le mie radici autentiche, quelle di mio padre e quelle di mia madre, con le loro famiglie. Insieme a un gruppo di amici, parteciperò alle prossime elezioni. Sarò il candidato sindaco. Loro, e tanti cittadini, hanno scelto me per rappresentarli».

Dietro l'angolo si prospetta un confronto molto serrato. Sul tappeto progetti e programmi per un quinquennio importante per Sant'Agnello (8.600 abitanti), sulla scia di una crescita costante che dovrà completare opere pubbliche destinate a caratterizzare l'immagine del paese, come la nuova scuola media e la stazione della Circumvesuviana. Ha rinunciato, intanto, a candidarsi il commercialista Rocco D'Esposito, accreditato di una potenziale corsa per la poltrona di sindaco. In standby, invece, per una terza lista il presidente del consiglio comunale uscente, Gennaro Rocco.