Pd contro il sindaco a Boscoreale, si dimettono 9 consiglieri: Comune sciolto

A meno di due mesi dalle elezioni in programma il 14 e 15 maggio, la città di Boscoreale perde la sua amministrazione comunale.Con le dimissioni contestuali di nove consiglieri comunali, si è di fatto conclusa in maniera anticipata l'esperienza del sindaco Antonio Diplomatico, che non sarà comunque ricandidato nella prossima tornata comunale.

Decisiva la presa di posizione dei consiglieri di opposizione e di quelli vicini al Partito Democratico. Sullo sfondo ci sarebbe la presa di posizione politica dello stesso Diplomatico, pronto - da ciò che si vocifera - a sostenere a maggio un candidato sindaco diverso da quello indicato dal Pd.