Fumo all’interno di un negozio: momenti di paura a Caivano

Momenti di paura a Caivano, sul centralissimo Corso Umberto, a causa di una nuvola di fumo sprigionatasi improvvisamente per un principo di incendio all’interno di un esercizio commerciale.

Il fumo e l’odore acre, dovuto verosimilmente al guasto del sistema di allarme, è stato avvertito dai residenti che hanno subito allertato i vigili del fuoco.

Per fortuna solo tanta paura. I pompieri, intervenuti immediatamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali del negozio, che, secondo i primi accertamenti, non avrebbero riportato danni strutturali.