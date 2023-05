Giugliano, colpo al Decò: inseguita e fermata la banda dei Rom

A Giugliano questa notte sono stati arrestati 5 uomini e denunciato anche un 17enne.

Si tratta di 6 persone di etnia rom tutte residenti nel campo di via Carrafiello. I carabinieri di Giugliano li hanno avvistati in una Fiat Doblò di colore scuro alle ore 23.30.

Osmanovic Adelko, Hadzovic David, Seferovic Smoki, Seferovic Toni della Bosnia, e Osmanovic Luigi di Mugnano hanno derubato il supermercato Decò di via Buonarroti a Brusciano delle cassette di sicurezza dei registratori di cassa e forzato cancello di ingresso e saracinesca dello store per poi allontanarsi.

Il pedinamento è continuato fino alla zona industriale di Orta di Atella, in una strada di campagna con i fari spenti, sotto la pioggia.

Gli occupanti del mezzo sono scesi dal furgone e hanno gettato le cassette appena trafugate dopo aver notato i carabinieri, i sei hanno abbandonato il mezzo e provato a fuggire arrampicandosi sulla rete di recinzione posta al lato della strada.

Un carabiniere si è fatto male durante la colluttazione per fermare i ladri. Il furgone, risultato rubato ma con targa di un altro veicolo non da ricercare, è stato sequestrato. Stessa sorte per i diversi arnesi atti allo scasso rinvenuti al suo interno. Cassette di sicurezza e denaro sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Sono in corso indagini per verificare l’eventuale responsabilità degli arrestati.