Giugliano, arrivano le panchine artistiche. L'appello ai cittadini: «Custodiamole»

Quattordici panchine artistiche disseminate in vari angoli della città di Giugliano. L’amministrazione comunale ha installato questa mattina le nuove panchine che sono dedicate a vari personaggi che hanno fatto la storia, da Falcone e Borsellino a Giovan Battista Basile, inventore della fiaba nato proprio a Giugliano, da Maria Montessori ad Alberto De Cristofaro a cui è intitolato lo stadio cittadino. Le nuove installazioni sono sia in centro che in fascia costiera.

“Migliorano il decoro e offrono un tocco di colori ai nostri luoghi” ha commentato il sindaco Pirozzi.

Le foto dei personaggi scelti campeggiano sulle sedute pubbliche accompagnate da frasi simbolo come quella sotto l’immagine del favolista giuglianese in piazza Matteotti: “N’ora de contiento fa scordare mille anne de tormiento”.

“I veri custodi del territorio siamo noi, cittadini di questa terra, e tocca innanzitutto a noi contrastare l’inciviltà e dimostrare di saper custodire ciò che è nostro - è l’appello del primo cittadino -, tocca a noi dimostrare adesso di saper custodire il bene comune e tutto quello che stiamo realizzando e realizzeremo da qui alla fine del mandato”.