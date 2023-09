Tiene ancora banco a Giugliano la riattivazione del servizio di sosta a pagamento e giovedì il tema è stato oggetto di dibattito in consiglio comunale. La minoranza ha portato in aula una proposta di revisione del piano che è stata però bocciata dalla maggioranza. Riduzione delle strisce blu in favore di nuovi e maggiori stalli bianchi, di stalli per abbonamento, rosa, carico e scarico merci, l'istituzione di una no tax area (zone non soggette al pagamento del grattino) nei pressi dei luoghi di culto, cultura e stadio: queste le proposte dei consiglieri Giovanni Pirozzi, Luigi Sequino, Luigi Porcelli, Paolo Conte, Antonio Poziello, Francesco Iovinella, Caterina Sestile, Pasquale Ascione e Laura Poziello che però hanno trovato l'alt della maggioranza.

Dai banchi di governo cittadino è invece passata la proposta di istituire un tavolo di confronto tra consiglieri, assessore al ramo, sindaco e dirigenti che dovrebbero vedersi già nella prossima settimana. Le strisce blu sono nuovamente attive da due settimane dopo tre anni di stop per la rescissione improvvisa e anticipata dell'appalto voluta dall'amministrazione Pirozzi perché "l'appalto fu ritenuto antieconomico".

Ma in città s'è alzato un polverone di polemiche. Ciò che più è oggetto di contestazioni da cittadinanza e commercianti è il costo della sosta in centro: 1.50 euro l'ora e i pochi stalli bianchi nonché quelli previsti per gli abbonati. «Sono richieste anche giuste quelle della minoranza - commenta il consigliere del Movimento 5 stelle Salvatore D'Agostino - ma non è possibile discuterle in consiglio se si va ad intaccare il capitolato di gara, c'è bisogno del parere tecnico del dirigente di settore. Per questo - continua l'esponente di maggioranza - ho invitato l'aula a convocare un tavolo con i capigruppo, i dirigenti, l'assessore e il sindaco per discutere delle migliorie che ci saranno perché già in maggioranza ne stavamo discutendo. La ditta doveva partire e fare 30-60 giorni di rodaggio per poter poi intervenire. Mi aspetto ora proposte che non stravolgano il capitolato di gara».

Non si è fatta attendere la replica della minoranza dopo la bocciatura della mozione di revisione. «Una risposta insoddisfacente - tuona il promotore in aula Giovanni Pirozzi - perché non riesce a rispondere alle esigenze dei cittadini che noi abbiamo portato in consiglio. I giuglianesi chiedono maggiori stalli bianchi, quasi assenti in centro, visto che sono in totale il 10% di quelli a pagamento, 165 a fronte 1822 blu. C'è poi un problema su via Palumbo dove ci sono solo 5 stalli in abbonamento nonostante la forte densità abitativa».

Gli abbonamenti hanno un costo di 30 euro l'anno ma gli automobilisti abbonati potranno parcheggiare solo negli stalli dedicati a loro, che in tutto il territorio sono 517, e non sulle strisce blu. In questi anni senza stalli a pagamento trovare un parcheggio libero in centro è stato molto difficile perché in tanti lasciavano le auto in sosta per ore. Adesso invece, da qualche giorno, gli stalli blu sono "improvvisamente" liberi a qualsiasi ora. E questo secondo alcuni è l'ennesimo colpo che si sta infliggendo al commercio cittadino già in crisi da tempo, tant'è che sono numerose le saracinesche abbassate.