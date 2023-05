Un sabato speciale per il mare di Meta. Ieri i ragazzi dell'Area Penale di Nisida si sono immersi per pulire i fondali marini della cittadina. Insieme con loro, la Marina Militare, il Centro di Giustizia Minorile della Campania, Archeoclub D'Italia, Corpo Militare dell'Ordine di Malta, Arpac Campania, Consiglio regionale della Campania, e il comune di Meta. L'iniziativa è denominata "Bust Busters" (cacciatori di buste) e rientra nel progetto messo in campo dal Centro di Giustizia Minorile della Campania, dall'Archeoclub D'Italia, MareNostrum, Marina Militare e Corpo militare dell'Ordine di Malta.



«Si tratta di un giorno importante per Meta - spiegano il sindaco Giuseppe Tito e l'assessore Angela Aiello - che premia l'altissimo valore sociale dell'impegno di ragazzi che hanno alle spalle storie difficili e ora stanno costruendo il loro riscatto. Magari in futuro si costituiranno in cooperativa, e quest'occasione diventerà per loro l'inizio di una rivincita personale e sociale».

I ragazzi si sono immersi con i palombari della Marina Militare e gli istruttori di MareNostrum. C'erano anche due consiglieri regionali, Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia e Francesco Picarone, presidente della Commissione Bilancio.

«L'iniziativa di affidare ai ragazzi di Nisida la pulizia dei fondali marini delle nostre coste ha una doppia valenza positiva: oltre a contribuire alla formazione e al recupero dei giovani ospiti della Casa minorile, concorre alla più meritoria delle opere in materia ambientalistica, e cioè alla bonifica e tutela della natura, sempre più spesso sfregiata dice Rescigno - La Commissione regionale che presiedo è e resterà sempre presente ad iniziative come queste. Sono convinta che per contrastare i fenomeni legati alla devianza giovanile queste esperienze siano fondamentali perché coinvolgono direttamente i ragazzi, favorendone il loro recupero nei circuiti della legalità e del lavoro».

Entusiasta anche Francesco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania: «È un'iniziativa davvero significativa, dalla valenza ambientale, educativa e dal forte impatto. Sono interventi dal grande significato per la comunità».