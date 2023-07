Ischia, finto avvocato tenta di truffare 89enne: denunciati due giovani

Nuova operazione dei carabinieri di Ischia per il contrasto del fenomeno diffusissimo delle truffe agli anziani sull'isola: i militari hanno denunciato per tentata truffa un 18enne e un 20enne, entrambi del centro di Napoli e

già noti alle forze dell'ordine.

Ieri il 112 ha ricevuto una segnalazione relativa ad una probabile truffa: un finto avvocato aveva contattato una 89enne, che abita nel pieno centro di Ischia Porto, riferendole che suo nipote si era reso responsabile di un incidente stradale e che bisognava subito pagare per evitargli problemi giudiziari o

addirittura la galera.

La nonnina era caduta nella trappola accettando di consegnare i suoi averi ai lestofanti ed attendeva dunque a casa sua qualcuno per consegnarli il denaro e scongiurare i guai al nipote.

Fortunatamente la figlia della vittima del raggiro ha saputo della storia ed ha chiesto aiuto ai Carabinieri che sono arrivati giusto in tempo per bloccare i due giovani truffatori, che stavano entrando nell'abitazione della donna per prelevare il bottino. Oltre alla denuncia per tentata truffa i due saranno anche proposti per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola di Ischia.