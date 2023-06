Napoli, 15enne ferito con un coltello in tentata rapina dello scooter: indagini dei carabinieri

Un 15enne è stato ferito con una coltellata durante un tentativo di rapina del suo scooter. Il ragazzo ha riportato una ferita da arma da taglio alla coscia destra ed è stato curato all'ospedale “Villa Betania”, dove è ricoverato in osservazione, non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile, allertati dal personale medico. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 15enne si trovava a bordo del proprio scooter nel quartiere Poggioreale ieri sera verso le 23, quando due sconosciuti si sono avvicinati nel tentativo di impossessarsi del mezzo.

Uno dei due avrebbe aggredito il giovane colpendolo alla coscia destra con un fendente. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l'intera vicenda.