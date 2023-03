Mugnano, chiuso per 15 giorni un bar frequantato da persone con precedenti per mafia

Il Questore di Napoli, su proposta della compagnia carabinieri di Mugnano, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar di via Salvatore Quasimodo a Mugnano di Napoli.

I controlli, effettuati dai militari a dicembre del 2020, nei mesi di gennaio ed aprile 2021 e lo scorso mese di febbraio, hanno evidenziato l’assidua frequentazione del locale da parte di persone con precedenti per associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere, reati contro il patrimonio e la persona, violazioni in materia di stupefacenti, di armi e del diritto d’autore.

Inoltre, già nell’ottobre del 2018 il Questore di Napoli aveva disposto la sospensione per 4 giorni dell’attività per gli stessi motivi.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.