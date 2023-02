Pimonte, scoperto con la droga tenta la fuga scalzo e in mutande: arrestato

Scoperto con la droga, cerca di nasconderla e fuggire. Anche se è scalzo e in mutande. Un uomo di 44 anni, Pasquale Attianese, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo di Pimonte, già noto alle forze dell'ordine, è stato controllato durante alcuni controlli dei carabinieri di Castellammare di Stabia, che hanno perquisito la sua abitazione trovando 160 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 1120 euro in contanti. La droga era conservata in alcuni barattoli che Attianese ha provato a nascondere, tentando la fuga. Ora si trova in carcere, in attesa di giudizio.