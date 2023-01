Posate e piatti riutilizzabili, il kit in dono nelle scuole di Marigliano

Posate, piatti, bicchieri e scodelle riutilizzabili per i bambini delle scuole di Marigliano, in provincia di Napoli, che avranno in dotazione un kit fornito dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa, per dare «un contributo all'ambiente e evitare ogni forma di spreco».

La distribuzione è iniziata oggi in una delle scuole dell'infanzia. Un'iniziativa, è il messaggio lanciato dall'amministrazione comunale, «in linea con gli obiettivi sanciti attraverso l'accordo quadro sottoscritto con l'agenzia di sviluppo dei Comuni dell'area nolana per incidere in maniera ancora più efficace sulla qualità dei prodotti, sui comportamenti alimentari dei bambini e sulla tutela dell'ambiente». Un patto per le buone pratiche rafforzato anche attraverso un protocollo d'intesa che l'agenzia di sviluppo ha sottoscritto con l'ordine dei tecnologi alimentari di Campania e Lazio.

«Abbiamo raggiunto un'ulteriore tappa prevista dall'accordo quadro che oltre a Marigliano - spiega Vincenzo Caprio, amministratore unico dell'agenzia che gestisce il servizio di refezione scolastica per conto del Comune di Marigliano - coinvolge altri sei comuni del territorio. Cibi sani, comportamenti alimentari corretti e salvaguardia del contesto in cui si vive: obiettivi ai quali si aggiunge in questo caso anche la responsabilizzazione dei più piccoli, chiamati a prendersi cura delle proprie cose». Jossa conclude: «I bambini ci osservano e dare l'esempio con una politica attenta e consapevole che anche un piccolo gesto può contribuire a salvaguardare e tutelare risorse non inesauribili, rappresenta un imperativo dal quale non si prescinde».