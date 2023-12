Pozzuoli, arriva il simulatore di bradisismo con il ViBE

Da mercoledì 3 gennaio 2024 al Rione Terra di Pozzuoli, all’Hub Culturale del Parco Regionale dei Campi Flegrei di Palazzo Mirabella, nell’ambito del progetto culturale “Officine Rione Terra” di Art Garage sarà possibile partecipare a un singolare gioco interattivo sul tema del bradisismo per bambini ed assistere alla proiezione di documentari inediti per adulti dedicati al Rione Terra e ai Campi Flegrei.

Per i più piccoli ci sarà “Earthquake”. È il gioco interattivo che simula una scossa di bradisismo, per bambini dai 9 anni.

Ingresso libero. L’attività si svolgerà sempre dalle ore 17 alle ore 18 nei giorni: mercoledì 3, giovedì 4, sabato 6 e domenica 7 gennaio.

“Earthquake” è un gioco interattivo che nasce con lo scopo di far vivere l’esperienza del bradisismo ai bambini, simulando la sensazione di instabilità. In questo modo i bambini imparano a riconoscere il pericolo e ad attuare i corretti comportamenti durante una scossa. L’obiettivo del gioco è di rimanere in equilibrio su una balance ball durante i tre step, mostrati dalle infografiche e dal cartone animato, che man mano aumentano di difficoltà: il primo è quello di mantenere l’equilibrio, il secondo è quello di portare le mani sulla testa, il terzo è quello di abbassarsi. Vince chi non cade dalla palla fino all’ultimo livello. Il dispositivo è stato elaborato a cura del corso di Industrial Design dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Docente: Carla Langella. Studentesse: Alessandra Colazzo, Debora De Luca, Alessia Tufo.

Per gli adulti. Dalle ore 18, degli stessi giorni, si potrà partecipare e assistere a Jukebox Video "Un racconto per immagini" Proiezione a richiesta di filmati rarissimi, molti realizzati sul Rione Terra a Pozzuoli dal 1957 agli anni ’70. Gli spettatori saranno coinvolti attivamente poiché avranno la possibilità di scegliere insieme il filmato da visionare tra cui i documentari restaurati con l’intelligenza artificiale “La Solfatara di Pozzuoli” di Emilio Miraglia del 1954 e “Il lido dei Cesari” del 1955, il documento filmato del 1983 e il video con drone in hd “I Campi Flegrei dall’alto”. Per Jukebox Video è consigliata la prenotazione gratuita (max 10 posti disponibili) tramite messaggio WhatsApp al seguente numero: 3286670977 (Claudio Correale) - Officine Rione Terra.

L’evento Virtual Bradyseisme Exhibition è a cura di Claudio Correale per l’Associazione Culturale Lux in Fabula e di Dialogos – Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore.