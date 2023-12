Un boom di presenze. Tanti turisti anche stranieri in escursione da Napoli. Le luci della rocca del Rione Terra il grande richiamo. Il miracolo di Natale. Superate le paure legate alla crisi bradisismica acuta dei mesi scorsi, Pozzuoli e i Campi Flegrei voltano pagina e rilanciano la propria vocazione turistica, attraverso un fitto calendario di eventi che coinvolge i gioielli archeologici del Rione Terra e del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: siti aperti anche nel giorno di Natale e il primo gennaio, oltre al Capodanno musicale in piazza e agli eventi dedicati ai piccoli.

APPROFONDIMENTI “Azzurro Pozzuoli”, al mercato ittico di Pozzuoli il primo festival del pesce Terremoti a Pozzuoli, 2023 da record ma negli ultimi mesi la terra trema meno Bacoli, cena di beneficenza per celebrare i 40 anni di attività del Gruppo Laringe

«In occasione delle festività natalizie i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei saranno aperti straordinariamente anche il 25 dicembre e l’1 gennaio – dice il direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, Fabio Pagano, che sulla pagina Fb istituzionale ha pubblicato l’intero calendario di aperture –. Il Museo archeologico nel Castello di Baia, le Terme di Baia, l’Anfiteatro Flavio e il Parco Archeologico di Cuma saranno aperti tutti i giorni durante le festività natalizie». Siti tra i più conosciuti e visitati in Campania, che hanno attirato molti turisti e molti visitatori provenienti anche da fuori regione. Ci sono, poi, il villaggio natalizio della Casina Vanvitelliana a Bacoli, il programma di eventi natalizi finanziato dalla Città Metropolitana a Quarto e la magia e le suggestioni del Rione Terra, illuminato e aperto a tutti come non accadeva da decenni.

Pozzuoli ha puntato molto sulla sua storica Rocca, trasformandola nel fulcro del ricco cartelloni di eventi, musica, spettacali dal vivo e video mapping virtuali che fino al prossimo 7 gennaio animeranno le festività da trascorrere negli antichi vicoli. E si guarda già al Capodanno 2024 in piazza, con il concertone che vedrà alternarsi sul palco Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Franco Ricciardi e Andrea Sannino.

«Sono soddisfatto del lavoro fatto per l’organizzazione di questo Capodanno in piazza a Pozzuoli – dice il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni –. La nostra piazza sarà nuovamente riempita da migliaia di persone. Tanti turisti hanno prenotato negli alberghi e nei bed&breakfast della nostra città per festeggiare a due passi dal mare la fine del 2023 e l’arrivo del 2024».

Si parte alle 12 del 31 dicembre, con il tradizionale aperitivo alla Darsena dei pescatori ai piedi del Rione Terra e si finisce al mattino del primo giorno del nuovo anno con tanta musica e tanto divertimento. Musica, cultura, mare, bellezze archeologiche. Un volano che va, però, ancor di più promozionato, soprattutto sui mercati dei tour-operator internazionali. Ne sono convinti gli albergatori flegrei.

Il loro ragionamento è semplice: il boom di presenze per queste festività natalizie non ha avuto un pari riflesso in termini di occupazioni di posti-letto. Va fatta, perciò, una maggiore promozione sui canali extraregionali. «I dati delle presenze registrate in questo mese di dicembre nel comparto ricettivo dei Campi Flegrei sono in linea con gli anni scorsi e tutto questo ci invita a fare ancora meglio per il prossimo anno – sottolinea Roberto Laringe, presidente Federalberghi Campi Flegrei – Tendenzialmente, dai dati in nostro possesso, emerge che i tanti eventi organizzati da Pozzuoli e dalle altre amministrazioni comunali flegree hanno intercettato soprattutto un turismo di prossimità. Gli eventi sono importanti, ma vanno comunicati meglio soprattutto per attirare i turisti che vengono dal resto d’Italia e da alcuni stati esteri europei. Gli esercizi ricettivi in generale beneficiano in particolare di questo tipo di promozione, ma comunque è già un buon risultato che lascia ben sperare».