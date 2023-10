Scuole, turisti, curiosi, appassionati: ieri mattina, all'apertura del tour gratuito guidato agli scavi archeologici di via Starza Regina, erano in tanti. Più di mille presenze solo nell'intera giornata di ieri, altrettante, se non di più, attese per oggi quando la cosiddetta «Villa Augustea» di Somma Vesuviana sarà aperta dalle 9, 30 alle 13,30 e ancora dalle 15, 30 alle 17. Un'apertura straordinaria organizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, dal comune di Somma Vesuviana e dall'università di Tokyo che dal principio segue gli scavi ormai famosi in tutto il mondo, con il prezioso contributo della Pro Loco Vesuvia.

In tantissimi hanno potuto ammirare il sito per la prima volta, altri sono tornati in visita, altri attendevano da luglio scorso quando la consueta visita di fine campagna di scavi fu annullata per motivi tecnici di poter ammirare i marmi colorati e di gran pregio provenienti da stanze ancora sotterrate, il materiale vulcanico attualmente oggetto di studio ed ancora un ambiente cilindrico sulla cui datazione sono ancora in corso verifiche, la parte esterna di una enorme cisterna e pavimenti rinvenuti in profondità che si è pensato possa risalire al primo secolo dopo Cristo. Secondo gli archeologi ancora tanto c'è da scoprire e per amministratori e cittadini di Somma Vesuviana la Villa è un viatico per il futuro dell'economia cittadina, una promessa del turismo.

«È stato bellissimo vedere tante persone già allo scoccare dell'ora di apertura dice il sindaco Salvatore Di Sarno alle 9, 30 di ieri mattina erano almeno quattrocento, per oggi sono attesi oltre mille visitatori, una vera emozione per me che ho da fare un ringraziamento particolare alla Pro Loco ma soprattutto al soprintendente Mariano Nuzzo, finalmente c'è qualcuno come lui che considera il sito di Somma Vesuviana sullo stesso piano di altri più famosi,e che è già venuto qui in visita tre volte. Stiamo facendo un ragionamento serio e dovrebbero presto arrivare fondi per circa due milioni di euro per la copertura del sito».

Ed è davvero un sito eccezionale quello in località Starza Regina dove l'università di Tokyo con Satoshi Matsuyama e l'archeologo Antonio De Simone oltre venti anni fa ripresero gli scavi interrotti negli anni '30 dall'allora direttore degli scavi di Pompei, Matteo Della Corte. Ed è un viaggio nel tempo e nella storia la visita in località Starza Regina: un ingresso monumentale, alcuni ambienti destinati alla produzione di vine, dolia databili a prima del 79 d.C, le statue ora conservate nel museo di Nola e raffiguranti una peplofora e un giovane Dioniso con pantera. Le recenti scoperte ci dicono che la villa, costruita almeno un secolo dopo l'eruzione del Vesuvio del '79, era già abitata in precedenza, c'è molto altro da scoprire nell'affascinante sito vesuviano.

«La stanza rinvenuta di recente, con anfore realizzate in una data sicuramente precedente all'eruzione del Vesuvio del 79, ci dà la certezza che questa villa aveva avuto una vita più antica» - dice l'archeologo De Simone. Stratificazioni geologiche che riportano a ben due eruzioni e se i ritrovamenti degli ultimi anni portavano ad escludere che quella fosse stata davvero la villa dell'imperatore Augusto, il futuro chissà, potrebbe non escludere tale eventualità. Intanto oggi si chiude la due giorni di visite guidate e da Somma si pensa di moltiplicare le occasioni per mostrare al grande pubblico la «Villa Augustea», viste le richieste che sempre più di frequente arrivano anche dall'estero.