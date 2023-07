Ricicla Estate 2023” premia Massa Lubrense. La cittadina posta all’estremità della Penisola Sorrentina è risultata prima in provincia di Napoli e terza in Campania per i comuni della fascia da 5000 a 15000 abitanti.

Ricicla Estate analizza i dati sulla produzione e sulla differenziazione dei rifiuti della Campania in particolare nei comuni della fascia costiera che in estate hanno un maggiore incremento di presenze turistiche e quindi una maggiore produzione di rifiuti.

Il rapporto è elaborato da Legambiente Campania e dal Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ed è stato presentato a Salerno presso la Lega Navale in Piazza della Concordia alla presenza dei vertici regionali di Legambiente e del CONAI. “Ricicla Estate - la raccolta differenziata ti segue anche in vacanza” è anche la campagna di sensibilizzazione per la differenziazione dei rifiuti nel periodo estivo lungo le coste della Campania, giunta alla XVIII edizione.

Durante il periodo di maggiore affluenza dei turisti a Massa Lubrense le migliori performance nella raccolta differenziata dei rifiuti della provincia di Napoli ed il secondo posto a livello regionale nella fascia dei comuni con popolazione dai 5000 ai 15000 abitanti in termini assoluti di differenziata e terzi per indice RIE cioè l’ incremento di raccolta differenziata nel periodo turistico.

Alla presentazione del rapporto di Legambiente e Conai hanno preso parte l’assessore all’ecologia Sonia Bernardo, che ha ritirato il premio e Antonino Di Palma, il direttore tecnico di Penisola Verde, la società in house dei comuni di Massa Lubrense, Sorrento e Piano di Sorrento che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

“Un risultato lusinghiero -sottolinea l’assessore Sonia Bernardo- che è un punto di orgoglio per Massa Lubrense che in controtendenza con molte località turistiche, dove l’enorme flusso di vacanzieri mette in difficoltà il sistema della raccolta differenziata, a Massa Lubrense si hanno performance migliori.

Legambiente e Conai hanno certificato questi dati che ci collocano nella fascia di popolazione 5000-15000 abitanti primi in provincia di Napoli, secondi come differenziazione assoluta e terzi per indice di incremento RIA. Un grazie sento il dovere di esprimere ai cittadini di Massa Lubrense ed agli operatori responsabili del settore turistico per il loro impegno. Il premio va a loro come anche agli operatori ed ai dirigenti di Penisola Verde perché quotidianamente fanno di tutto per assicurare un servizio di eccellenza. È solo grazie all’impegno di tutti che si possono raggiungere questi risultati ed essere realmente corresponsabili di un percorso virtuoso di sostenibilità ambientale”.