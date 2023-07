Caivano, vinti 22.500 al Lotto: è la più grande vincita in Italia

Il Lotto premia la Campania. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, la vincita più alta di giornata arriva da Caivano, in provincia di Napoli, con 22.750 euro vinti sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 598 milioni dall'inizio dell'anno.