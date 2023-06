I soldi che Sandra Daniela Tuccelli ha vinto alla lotteria non può riscuoterli. "Ci avrebbero cambiato la vita, ce li hanno tolti", racconta ad Abc. Giovane donna di Valencia, cameriera di professione, ha ricevuto per un anno lo stesso regalo da sua madre: un buono per la lotteria ONCE del 1° gennaio.

Il paradiso si è trasformato in inferno e la gioia in dolore a causa di un regolamento che ha sospeso il pagamento del premio. L'argomento principale utilizzato da ONCE per non corrispondere la ricompensa economica è legato al marito della fortunata: lui è andato a ritirare il denaro, ma risulta iscritto al Registro Generale dei Divieti di Accesso al Gioco (RGIAJ), un sistema di autoesclusione per i giocatori d'azzardo, dipendente dal Ministero dei consumi, attraverso il quale è limitato il tuo diritto di partecipare liberamente a qualsiasi attività di gioco d'azzardo faccia a faccia e online.

Sandra Daniela assicura che in nessun momento questa clausola è stata spiegata al marito: “Non gli hanno spiegato niente. Hanno messo un mucchio di fogli uno sopra l'altro e gli hanno fatto firmare senza leggere la stampa fine", dice, visibilmente indignata ed esausta. "Siamo devastati, hanno preso i nostri soldi ", ripete più e più volte alla presenza di sua madre e del suo avvocato Salvador Pérez.

Secondo la legge, è previsto il divieto di acquistare prodotti e di riscuotere premi per le persone che "hanno volontariamente chiesto che gli venga interdetto l'accesso al gioco o che ne siano interdette con fermo provvedimento giudiziale, che sarà associato con impossibilità di pagamento".

Il Registro generale dei divieti di accesso al gioco d'azzardo è uno strumento del Ministero dei consumatori per le persone che soffrono di gioco d'azzardo compulsivo per autoescludersi e limitare la loro partecipazione a tutti i tipi di attività di gioco d'azzardo.