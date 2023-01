Roccarainola, detenzione abusiva di armi e munizioni:

I carabinieri della stazione forestale di Roccarainola lo hanno notato in "atteggiamento" da caccia ed hanno così effettuato una perquisizione personale e veicolare, avendo il sospetto che potesse occultare armi o materiale esplodente. I militari hanno così denunciato un 50enne del posto poichè in possesso di munizioni per uso venatorio e di un coltello e sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione e licenza. L'uomo, censito in banca dati SDI, è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per detenzione abusiva di armi e munizione e il materiale rinvenuto posto sotto sequestro. L'operazione s'inquadra in una più vasta attività di controllo venatori disposti dal Gruppo carabinieri Forestale di Napoli