Scuola, Gragnano in Europa grazie ai nuovi modelli didattici

La scuola senza confini, progetti e insegnamenti che guardano all'internazionalizzazione. Da Gragnano l'innovazione di nuovi modelli didattici da esportare in tutta Europa.

Si è tenuto mercoledi 29 marzo il primo di tre incontri dal titolo Progettare in Erasmus +/eTwinning, all'interno dell'istituto Gragnano 2 “Oreste Lizzadri” . Il corso di formazione voluto dalla dirigente scolastica della DDS Gragnano 2, la professoressa Angela Renis, ha permesso a tutte le docenti di conoscere il portale italiano e il nuovo portale europeo ESEP, padroneggiare la piattaforma eTwinning quale community delle scuole europee attraverso cui incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza.

«Così riprende la formazione in presenza e con essa l’emozione del confronto e della costruzione di uno spazio europeo sempre più ampio e propositivo - commanta la preside Renis - il corso continuerà nei mesi di aprile e maggio con due ulteriori incontri durante i quali le docenti progetteranno secondo i criteri di Qualità eTwinning e impareranno a cooperare in eTwinning/Erasmus».

Con tre progetti Erasmus plus nella propria bacheca e molteplici progetti eTwinning, la DDS Gragnano 2 è impegnata a lavorare sul miglioramento della sua offerta formativa attraverso l’internazionalizzazione e l’innovazione dei modelli didattici e di apprendimento, per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso.

Recentemente l’Istituto ha visto premiato il proprio lavoro in chiave europea dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire con il riconoscimento dell’Accreditamento per gli anni 2022-2027 e la validazione del Piano Erasmus+ presentato, con cui il collegio dei docenti ha definito una strategia a lungo termine e ha sottoscritto gli Standard di qualità europei per la realizzazione di attività di mobilità degli alunni e del personale della scuola .

Il corso ha visto in cattedra la professoressa Antonietta Calo', docente di lingua letteratura inglese in quiescenza e Ambasciatrice Erasmus + Scuola in Campania, con il contributo di Gabriella Zoschg, Referente istituzionale USR per la Campania, che ha delineato lo Spazio Europeo dell’Istruzione quale obiettivo fondamentale da raggiungere entro il 2025 da tutte le istituzioni scolastiche, con un’istruzione di qualità, caratterizzata da inclusione e parità di genere, da transizione verde e digitale, da insegnanti formati ed aggiornati, da cooperazione nel mondo delle Università e da un’Europa più forte nel mondo.

"Obiettivi ambiziosi, - conclude la dirente scolastica - ma alla portata della scuola campana che da sempre si distingue per innovazione e spirito di cooperazione, per capacità progettuale e creativa, per le opportunità di crescita e di confronto europeo che vengono avviate fin dalle scuole primarie e che consentono agli studenti della nostra regione di affacciarsi sul grande scenario internazionale".