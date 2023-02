Pusher minorenni per assuntori coetanei: le ordinazioni arrivavano via Tik Tok con video messaggi brevi, un linguaggio criptico e la consegna avveniva sempre nei pressi del centro commerciale "La Cartiera". La squadra investigativa dei carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, dopo una indagine lampo, ha intercettato un'ordinazione e individuato il luogo e l'ora della consegna. Ieri è scattato il blitz a pochi metri del centro commerciale "La Cartiera" da parte dei carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata che ha portato al fermo di due minorenni.

I due, entrambi 16enni - denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio - quando hanno visto i carabinieri arrivare sono andati nel panico. Uno di loro ha buttato un pacchetto di sigarette, mentre l'altro ha gettato tre involucri. I carabinieri hanno bloccano i ragazzi e raccolto quanto avevano cercato di nascondere.

Nel pacchetto c'erano 6 dosi di hashish, mentre i 3 involucri contenevano 5 grammi della stessa sostanza. Nelle tasche dei minorenni tre telefoni cellulari e 130 euro in contanti. Sequestrati la droga rinvenuta, il denaro e gli smartphone utilizzati per ricevere le ordinazioni attraverso Tik Tok.

I genitori dei ragazzi che frequentano il centro commerciale hanno appreso la notizia del blitz con gioia. Lo spaccio a minori era diventato per loro una grossa fonte di preoccupazione e di angoscia. Erano giorni che il nucleo investigativo oplontino studiava video sui social che avevano un qualcosa di strano. Parole che si ripetevano, gesti sempre uguali e numeri per indicare gli orari. Le indagini, intanto, proseguono per individuare da quale mercato i minori attingevano la droga per venderla a Pompei. I carabinieri della stazione della città degli Scavi e del Santuario, agli ordini del luogotenente Angelo Esposito, invece sono impegnati in controlli straordinari del territorio per prevenire l'assunzione di droga tra i minori, fenomeno in forte crescita tra gli studenti.