Sviene in treno e perde il suo gattino: appello social per ritrovarlo

Sviene sul treno, viene soccorsa e quando torna in sé non trova più il suo gattino. Ora la donna lancia l’appello per ritrovare l’animale, chiedendo aiuto a chiunque l'abbia potuto prendere o abbia comunque notizie in merito.

Il fatto è accaduto oggi su un treno della Circumvesuviana: la persona, nella zona della stazione di Gianturco, ha accusato uno svenimento.

È stata soccorso e accompagnata fuori dal convoglio, che ha proseguito la sua corsa, in attesa di soccorsi.

Le cure del caso hanno permesso alla donna di riprendere i sensi. Ma una volta riacquistata la piena funzionalità, la sfortunata protagonista della vicenda si è resa conto che non aveva più con sé il suo gattino che aveva portato sul treno su un trasportino rosa e nero. Immediato l’allarme, tanto che alla stazione di Torre del Greco è stato fatto un controllo per verificare se l’animale fosse ancora a bordo, ma del micio di appena due mesi non vi era alcuna traccia.

Di qui la decisione di lanciare un appello sulle pagine social, immediatamente ripreso da altri utenti: «Chiedo a chi l’ha preso, sicuramente con buone intenzioni, di contattare il numero 3277788510 per restituirlo».