Malore in barca a Massa Lubrense, muore 64enne di Meta

Tragedia a Marina di Puolo dove una donna è morta a causa di un malore improvviso. La 64enne residente a Meta si trovava a bordo di una barca ancorata nella baia del borgo dei pescatori, al confine tra Sorrento e Massa Lubrense. Nel primo pomeriggio di oggi è stato lanciato l’allarme.

Immediatamente gli addetti al salvataggio del lido Cinque Mare hanno raggiunto l’imbarcazione ad avviato le manovre salvavita. Ma è stato tutto inutile.

La donna era già priva di vita. La salma è stata trasportata a riva in attesa della decisione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Pm che potrà disporre l’esame autoptico per stabilire le esatte cause del decesso o la restituzione alla famiglia. La morte sarebbe dovuta a cause naturali. Probabilmente un arresto cardiocircolatorio che non ha lasciato scampo alla 64enne.