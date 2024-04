Maurizio Portelli, il medico anestesista trovato morto in ospedale dai colleghi: stroncato da un malore durante il turno

Dramma in Sicilia. Un medico anestesista, Maurizio Portelli, 60 anni, è stato trovato morto nella sua stanza all'ospedale di Gela nel nisseno. Aveva fatto il turno di notte e si era messo sul letto della stanza per riposare quando, con tutta probabilità, è stato colto da un malore. A scoprirlo un suo collega questa mattina. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria. «La direzione strategica - dice il direttore sanitario dell'Asp Luciano Fiorella - è vicina alla famiglia, e in particolare alla moglie, anche lei anestesista. Ricordiamo le belle doti umane e professionali di questo medico che purtroppo è morto durante l'orario di servizio».

Maurizio Portelli morto, il dramma

Il medico è venuto a mancare durante il turno di guardia notturna.

Sgomento e dolore tra amici e colleghi che non si capacitano della grave perdita. Il dottor Portelli da tutti viene descritto come grande lavoratore, sempre disponibile e operativo in reparto, impegnato in una delle strutture più difficili e delicate del Vittorio Emanuele, l’unità di Anestesia e Rianimazione. Lavorava anche per il 118 pienamente operativo nel soccorso alle persone.