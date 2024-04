Mattia Giani, il messaggio da brividi della fidanzata Sofia: «Eravamo proprio sul più bello, ti amerò per sempre»

Mattia Giani è morto all'età di 26 anni, stroncato da un arresto cardiaco mentre giocava a calcio. Il giovane è deceduto dopo alcune ore di lotta fra la vita e la morte all'ospedale fiorentino di Careggi, dove era stato trasferito dopo i primi soccorsi. Giani giocava nel Castelfiorentino United, nel campionato di Eccellenza Toscana.

Mattia Giani morto dopo un malore in campo. Il papà: «Non c'era un medico, presenteremo una querela»

Il post della fidanzata di Mattia Giani

Un dolore enorme per tutti i suoi cari, in particolare per la fidanzata Sofia Caruso, che ha voluto ricordarlo così sui social: «Eravamo proprio sul più bello amore mio - ha scritto la ragazza - ma grazie per esserti preso cura di me e avermi fatto capire il vero amore.

Tu sei e sarai sempre l’amore della mia vita, Matti».

Il post della giovane prosegue: «Ti amerò per sempre e fino all’infinito. Sei la persona più pura che abbia mai conosciuto e mi hai sempre promesso che non mi avresti mai lasciata sola. Ti prego, proteggimi per sempre e dammi tutta la forza del mondo da lassù. Ciao amore mio, sorridi sempre così e insegna a tutti a giocare a calcio. Sono fiera di te, per sempre. Un bacio grande come l’universo».

Chi era Mattia Giani

Mattia Giani era originario di Ponte a Egola (Pisa), dove abitava. Era una vera promessa, diverse squadre si sono contese le sue prestazioni negli scorsi anni: nel 2015 faceva parte della Primavera dell'Empoli, poi il passaggio al Pisa, al Ponsacco, al Grosseto e al Savona. Nel 2022 approda al Castelfiorentino United. Il malore che lo ha colpito è avvenuto proprio nel giorno dell'anniversario della morte di Piermario Morosini, avvenuta nel 2012.