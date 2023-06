Ischia, tenta di truffare un'anziana, ma lei chiama i carabinieri: denunciato 21enne

Una tentata truffa a un'anziana è stata sventata dai carabinieri a Ischia. La donna, 81 anni, ha ricevuto una telefonata in cui un giovane, spacciandosi per il nipote, ha chiesto 5mila euro e gioielli per sanare un piccolo contenzioso nato dopo l'acquisto di merce sul web. A ritirare la somma sarebbe stato un agente in borghese direttamente a domicilio.

L'anziana, non convinta del tutto dal racconto, una volta riagganciato ha composto il numero del figlio chiedendo rassicurazioni per il nipote e, quando il figlio è caduto dalle nuvole, ha compreso di essere stata presa di mira da un impostore.

Ha quindi subito chiamato il 112 e i carabinieri dell'aliquota operativa di Ischia hanno raggiunto i dintorni della sua abitazione, nel comune di Serrara Fontana.

Dopo qualche minuto è arrivato il finto poliziotto, a bordo di un taxi. Si tratta di un 21enne, che è stato circondato dai militari prima di citofonare all'anziana. Il 21enne è stato denunciato per tentata truffa con proposta di foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola d'Ischia.