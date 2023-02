Capri, dopo tre anni torna il Carnevalissimo

A distanza di tre anni dovuti dalla pandemia torna il Carnevalissimo caprese in versione 2023, ad organizzare la kermesse dedicata a bambini, giovani e adulti anche quest’anno è stato il comune attraverso l’assessorato alle politiche giovanili e all’infanzia, l’assessorato al turismo in collaborazione con il Forum dei Giovani Capri e l’associazione Arcadia, e tanti volontari che da sempre si impegnano per la buona riuscita del carnevale isolano, che interrompe il letargo invernale e dona agli abitanti giornate di divertimento spensierato rispettando una tradizione che va avanti da anni.

I festeggiamenti ovviamente inizieranno sabato (grasso) nella struttura dei giardini della Flora Caprense dove per l’intera giornata a partire dalle 11.00 sino alle 13.00 per riprendere poi dalle 16.00 alle 18.00 entrerà in scena Willy Wonka e la sua Chocolate Factory. Willi Wonka il personaggio molto amato dai bambini reso celebre in tutto il mondo dal film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato uscito nel 1971. Gli organizzatori della kermesse caprese proprio per la sua fama che resiste nel tempo e per la storia narrata nel suo film che ha appassionato sia nel libro che nella pellicola tante generazioni ed anche l’ultima generazione che ha preso il nome di “Z”. Una scelta non casuale quindi per la giornata di aperura che si concluderà alle 18.00 con Nerf play – Gioco simpatico a colpi di foam, l’ultima novità nell’articolato mondo di oggi dove i giocatori utilizzano il cosiddetto Blaster, che si ispirano una violenza simulata.

Più tradizionale domenica mattina dalle ore 11.00 alle 13.00 sfilerà la banda Disney - Mickey Mouse seguito dagli iconici personaggi Minnie, Paperino e tutto il mondo Disneyano, nei giardini della flora caprense per i più piccini, giochi adatti alla loro età e tanti gonfiabili con i quali divertirsi. Il lunedì dalle 15.00 alle 18.00 è stato dedicato al villaggio dei supereroi, con tanti gofiabili, scivoli, salta salta, Bowling, tiro banane, serata a cura dell’associazione culturale Arcadia saranno i giochi di ruolo per i più giovani.

Martedì Grasso, 21 febbraio si chiude la kermesse di carnevale 2023, e nella tendostruttura dei giardini della flora caprense dalle 10.30 alle 13.00 ci saranno i giochi di quartiere a cura del Forum dei Giovani Capri. Dalle 10.30 dal Cinema Internazionale di Capri prende il via la Caccia al tesoro dedicata ai bambini dagli 11 ai 14 anni. Alle ore 15.00 ancora un appuntamento nella tendostruttura dove si terrà Baby Dance raduno Bambini in Maschera e sfilata con premiazione in piazzetta a cura del forum dei giovani di Capri. La sorpresa finale che conclude la quattro giorni di carnevale come da tradizione sarà alle 16.30, la sfilata dei Carri Allegorici degli studenti che frequentano l’istituto superiore Axel Munthe che finirà con una performance e con una loro esibizione nella Piazzetta, salotto del mondo.